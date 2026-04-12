Osasuna - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 31. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekip kozlarını paylaşıyor. Yaklaşık iki aydır süren galibiyet hasretine son vermek isteyen Real Betis, zorlu Pamplona deplasmanında Osasuna’nın konuğu oluyor. İşte Osasuna - Real Betis maçına dair tüm detaylar..

La Liga'da heyecan El Sadar Stadyumu'na taşınıyor! Ligde 5. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi takibini sürdüren Real Betis, üzerindeki ölü toprağını atmak için sahaya çıkıyor. Hemen arkasındaki Celta Vigo ile farkın kapanmasını istemeyen konuk ekip için bu maç kritik eşik. Ev sahibi Osasuna ise 9. sırada yer alıyor ve Avrupa potasına yeniden dahil olabilmek için mutlak 3 puan hedefliyor. Peki, Osasuna - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 31. haftasındaki Osasuna - Real Betis karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele 15:00'te başlayacak.

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Ligi heyecanı Türkiye'de S Sport kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşuyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK ANALİZ

Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, ligde yaklaşık iki aydır süren üç puan hasretini dindirmek istiyor. 5. sıradaki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlılar için El Sadar deplasmanı sezonun geri kalanı için belirleyici olacak. Ligde 9. sırada bulunan Osasuna, Avrupa potasının 6 puan gerisinde yer alıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Pamplona temsilcisi, Betis'i devirerek aradaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Real Betis 5. sırada yer alırken, hemen arkasındaki Celta Vigo ile arasında sadece 1 puanlık fark bulunuyor. Hata payının kalmadığı haftalarda her iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor.

