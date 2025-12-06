Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Alaves - Real Sociedad maçı canlı izlemek için TIKLA!

La Liga'nın 6 Aralık 2025 programında yer alan Alaves - Real Sociedad karşılaşması, haftanın kritik müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor. Alaves - Real Sociedad maçı canlı nasıl izlenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ligin orta sıralarında yer alan Alaves sahasında avantaj peşinde koşarken, Real Sociedad ise puan kayıplarını telafi etmek amacıyla sahaya çıkacak. İki takım arasındaki önceki maçlarda sert savunma ve taktiksel oyun planları dikkat çekmişti. Bu nedenle mücadelenin dengeli, tempolu ve heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Karşılaşma, belirlenen yayıncı platform üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç saati yaklaştıkça yayın linki ve platform bilgileri daha fazla araştırılıyor. İşte, Alaves - Real Sociedad maçı bilgileri!

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN?

Alaves-Real Sociedad maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Alaves-Real Sociedad maçı, saat 18:15'te başlayacak.

ALAVES - R. SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Alaves ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ALAVES-REAL SOCIEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alaves ve Real Sociedad, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Vitoria-Gasteiz'da, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak.

6 ARALIK ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇINI CANLI İZLE!