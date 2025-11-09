CANLI SKOR ANA SAYFA
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı CANLI izle! Rayo Vallecano Real Madrid maçı izleme linki

Rayo Vallecano - Real Madrid maçı CANLI izle! Rayo Vallecano Real Madrid maçı izleme linki

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor! Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Futbolseverler, “Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler ayrıca milli yıldızımız Arda Güler’in forma giyip giymeyeceğinde. İşte maç öncesi kadro durumu, yayın bilgileri ve son gelişmeler…

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:59 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:59
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı CANLI izle! Rayo Vallecano Real Madrid maçı izleme linki

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rayo Vallecano - Real Madrid maçı öncesi futbolseverlerin gözü fikstür ve kadro açıklamalarında. "Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi olacak?" soruları gündemde. La Liga'da liderliği korumak isteyen Real Madrid sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, Arda Güler'in olası performansı büyük merak konusu oldu. İşte Rayo Vallecano - Real Madrid maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar…

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da heyecan 13. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde zirve mücadelesi veren Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oluyor. Futbolseverler, dev mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Rayo Vallecano - Real Madrid karşılaşması, 09 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Maç, saat 18.15'te başlayacak.

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport Plus ile S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

  • Yayıncı Kanallar: S Sport, S Sport Plus
  • Maç Günü: 09 Kasım 2025, Pazar
  • Maç Saati: 18:15
  • Stat: Campo de Futbol de Vallecas, Madrid

RAYO VALLECANO-REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maçı canlı izlemek isteyenler, platformun dijital yayın hizmetinden faydalanabilirler.

RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇI S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de canlı yayın yapılacaktır.

👉 RAYO VALLECANO - REAL MADRID MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
