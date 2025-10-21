CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Tepkiler sonuç verdi! Barcelona - Villarreal maçı ertelendi

La Liga yönetiminin büyük tartışmalara yol açan Miami planı rafa kalktı. Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık’ta ABD’de oynanması planlanan karşılaşma, organizatör şirketin hazırlık süresini yetersiz bulması nedeniyle ertelendi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 23:14
La Liga'da haftalardır tartışma konusu olan "ABD'de lig maçı" planı askıya alındı. İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ve UEFA'nın onay verdiği, Villarreal ile Barcelona arasında 20 Aralık'ta Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

The Athletic'in haberine göre organizasyondan sorumlu şirket, hazırlık süresinin yetersiz olduğunu belirterek maçı ileri bir tarihe almak zorunda kaldı.

La Liga yönetimi, İspanyol futbolunu küresel pazarda büyütmek amacıyla bu projeyi uzun süredir gündemde tutuyordu. Ancak futbolcular, taraftar grupları ve bazı kulüpler, "yerel rekabetin sınır dışına taşınmasının" lig ruhuna zarar vereceğini savunarak karara sert tepki göstermişti.

