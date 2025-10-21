Tepkiler sonuç verdi! Barcelona - Villarreal maçı ertelendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'da haftalardır tartışma konusu olan "ABD'de lig maçı" planı askıya alındı. İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ve UEFA'nın onay verdiği, Villarreal ile Barcelona arasında 20 Aralık'ta Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

The Athletic'in haberine göre organizasyondan sorumlu şirket, hazırlık süresinin yetersiz olduğunu belirterek maçı ileri bir tarihe almak zorunda kaldı.

La Liga yönetimi, İspanyol futbolunu küresel pazarda büyütmek amacıyla bu projeyi uzun süredir gündemde tutuyordu. Ancak futbolcular, taraftar grupları ve bazı kulüpler, "yerel rekabetin sınır dışına taşınmasının" lig ruhuna zarar vereceğini savunarak karara sert tepki göstermişti.