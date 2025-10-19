Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Levante-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında nefes kesen bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Levante, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Her iki ekip de üç puanı hedefleyerek sahaya çıkacak ve kritik bir mücadelede hata yapmak istemiyor. Ligde 8 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Rakip Rayo Vallecano ise aynı puanla 14. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Levante-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVANTE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Levante-Rayo Vallecano maçı 19 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.