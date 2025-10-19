Celta Vigo-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında nefes kesen bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Celta Vigo, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Her iki ekip de üç puanı hedefleyerek sahaya çıkacak ve kritik bir mücadelede hata yapmak istemiyor. Ligde 6 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Rakip Real Sociedad ise 5 puanla 20. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek bir an önce üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Peki, Celta Vigo-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Celta Vigo-Real Sociedad maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.