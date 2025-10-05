Alaves 3-1 Elche (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Alaves, İspanya La Liga 8. hafta maçında sahasında Elche'yi 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Carlos Vicente (P), 81. dakikada Toni Martinez ve 90+5. dakikada Lucas Boye kaydederken konuk ekibin golü ise 90+3. dakikada Andre Silva'dan geldi.
Elche'de David Affengruber, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Alaves 11 puana yükseldi, Elche ise 13 puanda kaldı.
İspanya La Liga 9. hafta maçında Alaves, Valencia'yı; Elche ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.