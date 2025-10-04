Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Girona - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Girona, evinde Valencia'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Valencia maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Reis, Blind, Frances; Rincon, Witsel, Martin, Ounahi, Moreno; Vanat, Gil

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma