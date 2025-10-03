CANLI SKOR ANA SAYFA
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun"

Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun"

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, "Soykırımı durdurun" mesajı ile Filistin'e destek için net bir duruşunun olduğunu açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 19:19
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun"

Athletic Bilbao Kulübü, "Soykırımı durdurun" başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, yarın Mallorca'ya karşı oynayacağı La Liga maçı öncesinde kulübün büyükelçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcilerine atfen bir tören düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Athletic Club Vakfı ve UNRWA Euskadi (Bask) iş birliğinde ekim ayında başlatılan bir proje kapsamında UNRWA tarafından Filistin'de yönetilen 16 okulda, savunmasız durumdaki yaklaşık 8 bin çocuğa beden eğitimi dersleri verileceği, yarın oynanacak Mallorca maçından önceki töreninin de bu girişime dikkati çekip, destek istemek için organize edileceği" bildirildi.

Filistin Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve kurucu ortağı Honey Thaljieh, aynı zamanda "eşitlik ve barış için verdiği mücadeleden dolayı" Athletic Bilbao Kulübünün büyükelçilerinden biri olarak atanmıştı.

San Mames Stadı'nda cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak Athletic Bilbao-Mallorca maçı öncesindeki etkinlikte İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anılacağı bir etkinlik düzenlenecek.

Athletic Bilbao taraftarları, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman verdiği destekle biliniyor.

