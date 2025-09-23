CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist!

LaLiga’nın hafta içi mesaisinde Levante ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asist ile maça damgasını vurdu. İşte o asist...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 00:42
LaLiga'nın hafta içi mesaisinde Levante ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise milli yıldızımız Arda Güler'den geldi. 66. dakikada hızlı gelişen atakta topu taşıyan Arda, şık bir ayak dışı pasla Kylian Mbappé'yi savunmanın arkasına sarkıttı. Fransız süperstar, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara göndererek skoru 4-1'e taşıdı.

Bu golle birlikte Real Madrid sahadan net bir galibiyetle ayrılırken Arda Güler'in yaptığı asist taraftarların büyük beğenisini topladı.

İŞTE O ASİST

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
