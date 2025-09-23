Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

LaLiga'nın hafta içi mesaisinde Levante ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise milli yıldızımız Arda Güler'den geldi. 66. dakikada hızlı gelişen atakta topu taşıyan Arda, şık bir ayak dışı pasla Kylian Mbappé'yi savunmanın arkasına sarkıttı. Fransız süperstar, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara göndererek skoru 4-1'e taşıdı.

Bu golle birlikte Real Madrid sahadan net bir galibiyetle ayrılırken Arda Güler'in yaptığı asist taraftarların büyük beğenisini topladı.

İŞTE O ASİST