Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Osasuna sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Osasuna-Rayo Vallecano maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OSASUNA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Osasuna-Rayo Vallecano maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.