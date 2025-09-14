Levante-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Levante-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Levante sahasında Real Betis'i ağırlayacak. İki takım da kazanarak yeni sezonun ilk haftalarını başarılı tamamlamayı amaçlıyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Levante-Real Betis maçı canlı yayın bilgileri oldu. Peki, Levante-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVANTE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Levante-Real Betis maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport v S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.