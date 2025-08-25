CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Athletic Bilbao ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada 3 puan alarak sezona etkili bir şekilde devam etmeyi amaçlayan takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Athletic Bilbao ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Athletic bilbao hem de konuk ekip Rayo Vallecano, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATHLETIC BILBAO-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi!
DİĞER
Yusuf Akçiçek için çapıcı rapor! SABAH Spor Club Brugge’ün hazırladığı dosyayı açıklıyor
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti
F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı...
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 12:00
Sevilla-Getafe maçı ne zaman? Sevilla-Getafe maçı ne zaman? 11:59
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! 11:29
Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman? Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman? 11:20
İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! 11:06
Daha Eski
İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... 10:22
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 10:03
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... 09:05
Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor 09:04