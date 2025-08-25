Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Athletic Bilbao ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Athletic bilbao hem de konuk ekip Rayo Vallecano, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATHLETIC BILBAO-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.