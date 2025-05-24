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Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Madrid ile Real Sociedad 38. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:46
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Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 38. haftada Real Madrid ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Real Sociedad maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asensio, Tchouameni, F Garcia; Valverde, Modric, Ceballos; Guler, Mbappe, Vinicius

Real Sociedad: Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Marin; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal

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