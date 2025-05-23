Real Betis - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 38. haftada Real Betis ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Valencia maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Adrian, Angel Ortiz, Natan, Nobel Mendy, Romain Perraud, Sergi Altimira, William Carvalho, Aitor Ruibal, Isco, Jesus Rodriguez, Juan Hernandez.

Sevilla: Stole Dimitrievski, Cristhian Mosquera, Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Luis Rioja, Enzo Barrenechea, Javier Guerra, Andre Almeida, Rafa Mir, Hugo Duro.

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