Las Palmas - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Las Palmas ile Leganes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Leganes maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LAS PALMAS - LEGANES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Las Palmas: Horkas; Park, Suarez, McKenna, Herzog; Sandro, Essugo, Campana, Moleiro; McBurnie, M Cardona

Leganes: Dmitrovic; Rosier, Saenz, Hernandez; Alti, Tapia, Neyou, Diomande; Raba, D Garcia, Cisse

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