Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Barcelona şampiyonluk maçına çıkıyor!

Espanyol-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde farklı bir kimliğe kavuşan Katalan ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Real Madrid'in son dakika golüyle kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Barcelona, ligin bitimine 2 hafta kala rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Alman teknik direktör ile müzesine bir kupa daha götürmeyi hedefleyen Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Peki, Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında oynanacak Espanyol-Barcelona maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero, Exposito, Gonzalez, Carreras, Kral, Puado, Fernandez

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, de Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran

BARCELONA'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol deplasmanına konuk olacak Barcelona, kazanması durumunda 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Hansi Flick yönetiminde önemli bir başarıya imza atmaya oldukça yakın olan Katalan ekibi, Real Madrid'in kazanıp puan farkını 4'e düşürdüğü haftada hata yapmak istemiyor. 35 hafta sonunda 95 gol atarak ligin en çok gol atan takımı olan Barcelona, Espanyol karşısında da Lamine Yamal ve Raphinha gibi yıldızlarıyla gol ya da goller arayacak. Heyecan dolu karşılaşma sonunda Barcelona'nın şampiyon olup olamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

HANSI FLICK DİKAKT ÇEKİYOR

Almanya Milli Takımı sonrası çıkış arayan Hansi Flick, Barcelona ile kısa süre içerisinde önemli başarılara imza attı. İlk sezonunda Katalan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Alman çalıştırıcı, Supercopa ve Copa del Rey zaferleriyle etkili bir başlangıç yaptı. La Liga'da da Espanyol maçında alınacak 3 puan ile İspanya'daki ilk lig şampiyonluğunu kazanacak 60 yaşındaki teknik direktör, kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverler tarafından tam not aldı.