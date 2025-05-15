CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Barcelona şampiyonluk maçına çıkıyor!

Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Barcelona şampiyonluk maçına çıkıyor!

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen Katalan ekibi, Real Madrid'in kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala rahat bir nefes almayı amaçlayan Barcelona, Hansi Flick'in göreve gelmesinin ardından müzesine bir kupa daha eklemeyi amaçlıyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olan İspanyol devinde hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Peki, Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 12:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Barcelona şampiyonluk maçına çıkıyor!

Espanyol-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde farklı bir kimliğe kavuşan Katalan ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Real Madrid'in son dakika golüyle kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Barcelona, ligin bitimine 2 hafta kala rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Alman teknik direktör ile müzesine bir kupa daha götürmeyi hedefleyen Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Peki, Espanyol-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında oynanacak Espanyol-Barcelona maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero, Exposito, Gonzalez, Carreras, Kral, Puado, Fernandez

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, de Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran

BARCELONA'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

La Liga'nın 36. haftasında Espanyol deplasmanına konuk olacak Barcelona, kazanması durumunda 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Hansi Flick yönetiminde önemli bir başarıya imza atmaya oldukça yakın olan Katalan ekibi, Real Madrid'in kazanıp puan farkını 4'e düşürdüğü haftada hata yapmak istemiyor. 35 hafta sonunda 95 gol atarak ligin en çok gol atan takımı olan Barcelona, Espanyol karşısında da Lamine Yamal ve Raphinha gibi yıldızlarıyla gol ya da goller arayacak. Heyecan dolu karşılaşma sonunda Barcelona'nın şampiyon olup olamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

HANSI FLICK DİKAKT ÇEKİYOR

Almanya Milli Takımı sonrası çıkış arayan Hansi Flick, Barcelona ile kısa süre içerisinde önemli başarılara imza attı. İlk sezonunda Katalan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Alman çalıştırıcı, Supercopa ve Copa del Rey zaferleriyle etkili bir başlangıç yaptı. La Liga'da da Espanyol maçında alınacak 3 puan ile İspanya'daki ilk lig şampiyonluğunu kazanacak 60 yaşındaki teknik direktör, kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverler tarafından tam not aldı.

ASpor CANLI YAYIN

İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler!
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
DİĞER
Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takımlar belli oldu! İşte kupayı müzesine götüren o takımlar
Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy'i kabul etti
Solskjaer’den Masuaku kararı!
Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 13:05
Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 12:49
Espanyol-Barcelona maçı ne zaman? Espanyol-Barcelona maçı ne zaman? 12:41
Getafe-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Getafe-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:14
Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçı hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor maçı hangi kanalda? 12:08
Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı hangi kanalda? Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı hangi kanalda? 12:05
Daha Eski
Ferdinand’dan G.Saray'a tezahüratlı destek! Ferdinand’dan G.Saray'a tezahüratlı destek! 12:00
Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? 11:52
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! 11:49
Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı hangi kanalda? 11:42
Mourinho’nun transfer raporu hazır! Mourinho’nun transfer raporu hazır! 11:31
Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:14