Leganes - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Leganes ile Girona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Girona maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEGANES - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leganes: Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Saenz, Hernandez; Rodriguez, Tapia, Cisse; Diomande, Garcia, Raba

Girona: Gazzaniga; Frances, Krejci, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, Arthur, Van de Beek, Asprilla; Danjuma

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