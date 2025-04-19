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Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Rayo Vallecano ile Valencia 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 13:27
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Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Rayo Vallecano ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Valencia maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Diaz, Ciss; De Frutos, Lopez, Embarba; A Garcia

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, Almeida, D Lopez; Sadiq

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