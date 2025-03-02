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Haberler İspanya La Liga Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Real Sociedad 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, 54 puanla birinci sırada yer alıyor. Kazanması durumunda eflatun-beyazlılarla puan farkını 3'e çıkartacak Barcelona, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 10:07
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Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Barcelona ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Real Sociedad maçı 2 Mart Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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