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Haberler İspanya La Liga Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Real Madrid 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelede Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:50
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Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Osasuna ile Real Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna-Real Madrid maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak.

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Sezonu La Liga şampiyonlu olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Osasuna deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik maçta 3 puan almayı hedefleyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in sonradan oyuna gireceği tahmin ediliyor.

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