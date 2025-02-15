Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Osasuna ile Real Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna-Real Madrid maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak.

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Sezonu La Liga şampiyonlu olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Osasuna deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik maçta 3 puan almayı hedefleyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in sonradan oyuna gireceği tahmin ediliyor.

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