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Haberler İspanya La Liga Osasuna 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Osasuna 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 20:23
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Osasuna 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Real Madrid'in golü 15. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken, Osasuna'nın golünü 58. dakikada Ante Budimir (p) kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, mücadelenin 39. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, Osasuna puanını 32'ye çıkardı.

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