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Haberler İspanya La Liga Villarreal - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Real Valladolid 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:40
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Villarreal - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Villarreal ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Real Valladolid maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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