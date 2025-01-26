Barcelona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 21. haftada Barcelona ile Valencia mücadele edecek. Hafta içinde 4 maçtır kazanamayan Hans Flick'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'yı 4-2'den geri dönerek 5-4 yenen Barcelona, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LEGANES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Barcelona - Valencia maçı 26 Ocak Pazar günü saat 23.00'te oynanacak.

BARCELONA - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Valencia maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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