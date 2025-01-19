Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı.Celta Vigo ile Athletic Bilbao 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Athletic Bilbao ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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