Espanyol - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Leganes 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Leganes ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Leganes maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE