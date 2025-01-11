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Haberler İspanya La Liga Espanyol - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Espanyol ile Leganes 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Espanyol - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:50
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Espanyol - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Leganes 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Leganes ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Leganes maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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