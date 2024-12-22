Leganes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Villarreal 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Villarreal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Villarreal maçı 22 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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