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Haberler İspanya La Liga

Alaves - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Alaves ile Mallorca 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Alaves - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 08:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 08:40
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Alaves - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Mallorca 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Mallorca maçı 1 Kasım Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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