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Haberler İspanya La Liga

Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 00:05
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Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Eflatun beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü ise 51. dakikada Williot Swedberg'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid puanını 24'e yükseltti, Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

LaLiga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne olacak, Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırlayacak; Celta Vigo ise Leganes deplasmanına konuk olacak.

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