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Ter Stegen sezonu kapattı
Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiği açıklandı. Sahalardan en az 6-7 ay uzak kalacak Alman eldivenin bu sezon forma giymesi beklenmiyor. İspanya Ligi'ne 6'da 6 ile başlayan Barcelona'da Stegen'in yokluğunda kaleyi bir dönem Galatasaray'da oynayan Pena koruyacak.
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