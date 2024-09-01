Real Madrid 2-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Real Betis, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. (p) dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Fransız yıldız, attığı gollerle bu sezon La Liga'daki ilk gollerini kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Real Betis ise 2 puanda kaldı.