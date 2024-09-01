Haberler İspanya La Liga

Real Madrid 2-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 4. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Real Betis'i Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 00:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid 2-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Real Betis, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. (p) dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Fransız yıldız, attığı gollerle bu sezon La Liga'daki ilk gollerini kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Real Betis ise 2 puanda kaldı.

4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu
Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan olay yorum! Ciro Immobile'nin pozisyonu taraftarları ayağa kaldırmıştı: Kırmızı kart...
Netanyahu'nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mbappe siftah yaptı Real kazandı Mbappe siftah yaptı Real kazandı 00:43
PSG 3'te 3 yaptı PSG 3'te 3 yaptı 00:29
Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var 00:25
Kenan'lı Juve Zeki'li Roma'ya takıldı Kenan'lı Juve Zeki'li Roma'ya takıldı 00:21
"Gol attığım için mutluyum" "Gol attığım için mutluyum" 00:12
Ankaragücü 3 puanı kaptı Ankaragücü 3 puanı kaptı 00:12
Daha Eski
Felix Uduokhai: Atmosfer inanılmazdı! Felix Uduokhai: Atmosfer inanılmazdı! 00:10
Iğdır FK deplasmanda 3 puanı aldı! Iğdır FK deplasmanda 3 puanı aldı! 00:02
Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü belli oldu! Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü belli oldu! 23:55
4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 23:47
Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! 23:44
Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum 22:47