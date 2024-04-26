Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ilk 11'de

La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor. 51 puanlı Real Sociedad ise 6. sırada bulunuyor.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad - Real Madrid maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

ARDA GÜLER İLK KEZ 11'DE

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu sezon ilk kez bir La Liga mücadelesine ilk 11'de başlıyor.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID İLK 11'LER

Real Sociedad:

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Garcia, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda, Diaz, Joselu