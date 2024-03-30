Haberler İspanya La Liga La Liga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı! Getafe-Sevilla maçında...

La Liga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı! Getafe-Sevilla maçında...

Son dönemde ırkçılık skandallarıyla gündeme gelen İspanyol futbolunda yeni bir olay yaşandı. La Liga'nın 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'ya ırkçı söylemden dolayı karşılaşmaya kısa bir süre ara verildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 22:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
La Liga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı! Getafe-Sevilla maçında...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında yeni bir futbolda ırkçılık olayı yaşandı.

Karşılaşmanın 60. dakikalarında Getafe tribünlerinden bir grup taraftarın Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'yı hedef alarak, "maymun" diye bağırmaları sonrasında hakem Iglesias Villanueva, maça kısa bir süre ara verdi.

LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem Villanueva, stadyumda ırkçılığa karşı anons yaptırdı.

Maçı, 5. dakikada Sergio Ramos'un attığı golle Sevilla 1-0 kazansa da karşılaşmaya ırkçılık olayı damgasını vurdu.

Ramos maçın ardından basına yaptığı açıklamada, "Stada maça gelenlerin kafalarına göre istediklerini söylemelerini engellemeliyiz. Bu tip insanları durdurmalıyız. Futbolun imajını temizlemek gerekiyor." dedi.

Alınan yenilgiden dolayı Getafeli bazı taraftarların hakaretlerine maruz kalan Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez de "Çingene sözünü ırkçı bir hakaret olarak kullanmak sapkınlıktır. Statta saygı görmek zorundayız. Futbolu sirke çeviremeyiz. Bunun değişmesi için çok güçlü bir adım gerekir." şeklinde konuştu.

İspanya futbolunda ırkçılık olayları son haftalarda özellikle Real Madridli futbolcu Vinicius'a yapılan hakaretlerle gündeme taşınmıştı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını İBB Başkan adayı Murat Kurum ile Ayasofya-i Kebîr Câmii'nde kıldı
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real'in Davies ısrarı! Teklif ortaya çıktı
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Mart)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart)
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı! La Liga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı! 22:49
Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! 22:43
Dortmund Bayern'i 11 maç sonra devirdi! Dortmund Bayern'i 11 maç sonra devirdi! 22:27
Juventus uzatmalarda yıkıldı Juventus uzatmalarda yıkıldı 22:03
Napoli ırkçılığı protesto etti! Napoli ırkçılığı protesto etti! 21:55
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart) 💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart) 21:40
Daha Eski
Tottenham evinde kazandı! Tottenham evinde kazandı! 20:46
Chelsea 2 puan bıraktı! Chelsea 2 puan bıraktı! 20:40
Fenerbahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları 20:10
Leverkusen geriden gelerek kazandı! Leverkusen geriden gelerek kazandı! 19:28
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! 18:31
Newcastle'dan tarihi geri dönüş! Newcastle'dan tarihi geri dönüş! 18:30