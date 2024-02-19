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Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Son dakika spor haberleri... La Liga'da Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Arda Güler maçın 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Ancelotti'nin, genç yıldızı oyuna alırken söylediği sözler ise gündem oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:13
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Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano engeline takıldı.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçen Madrid, Raul De Tomas'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Milli futbolcu Arda Güler, Rayo Vallecano maçının 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Carlo Ancelotti, genç yıldızın pozisyonunu değiştirdi ve ondan yapması gerekenleri oyuna girmeden önce anlattı. Ancelotti'nin Arda Güler'e verdiği taktikteki Modric detayı dikkatlerden kaçmadı.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E: BEN DELİRMEDİM

Teknik direktör değişikliğine giden ve Real Madrid karşısında etkili bir futbol sergileyen Rayo Vallecano, Los Galacticos'a fazla fırsat şansı tanımadı.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Carlo Ancelotti oyuna müdahalelerde bulundu. İtalyan teknik adam 70'de Rodrygo ve Toni Kroos'u oyuna aldı. 75'inci dakikada Vazquez'in yerine Carvajal'i oyuna alan İtalyan teknik adam Arda Güler'i 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil etti.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Milliyet'te yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadan önce genç yıldıza neler yapacağını anlattı.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

İtalyan teknik adam Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştirerek "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu" dedi.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!

Arda Güler, Rayo Vallecano maçında yaklaşık 9 dakikada sahada kaldı. İspanyol basını fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Arda Güler'in yeni sezonda başka bir takıma kiralanabileceğini öne sürdü.

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