Ancelotti'den Arda Güler'e: Ben delirmedim!
Son dakika spor haberleri... La Liga'da Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Arda Güler maçın 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Ancelotti'nin, genç yıldızı oyuna alırken söylediği sözler ise gündem oldu.
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ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E: BEN DELİRMEDİM
Teknik direktör değişikliğine giden ve Real Madrid karşısında etkili bir futbol sergileyen Rayo Vallecano, Los Galacticos'a fazla fırsat şansı tanımadı.
Carlo Ancelotti oyuna müdahalelerde bulundu. İtalyan teknik adam 70'de Rodrygo ve Toni Kroos'u oyuna aldı. 75'inci dakikada Vazquez'in yerine Carvajal'i oyuna alan İtalyan teknik adam Arda Güler'i 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil etti.
Milliyet'te yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadan önce genç yıldıza neler yapacağını anlattı.
İtalyan teknik adam Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştirerek "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu" dedi.
Arda Güler, Rayo Vallecano maçında yaklaşık 9 dakikada sahada kaldı. İspanyol basını fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Arda Güler'in yeni sezonda başka bir takıma kiralanabileceğini öne sürdü.
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