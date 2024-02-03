Haberler İspanya La Liga Alaves 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Alaves 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Deportive Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 23:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alaves 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 23. hafta maçında Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Katalan ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

Barcelona'nın golleri, 22. dakikada Robert Lewandowski, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 63. dakikada Vitor Roque'den geldi.

Deportivo Alaves'in tek golünü 51. dakikada Samu Omorodion attı.

Barcelona'da 59. dakikada oyuna dahil olan Vitor Roque, 72. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 50 yaptı.

Deportivo Alaves ise 26 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş'a müjdeli haber! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman?
Real Betis - Getafe maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Şubat)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (3 Şubat)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay'lı Barcelona hata yapmadı! İlkay'lı Barcelona hata yapmadı! 23:32
A. Villa kazandı! Zirve takibini sürdürdü A. Villa kazandı! Zirve takibini sürdürdü 23:13
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! 22:51
Milan deplasmanda hata yapmadı! Milan deplasmanda hata yapmadı! 22:12
Göztepe derbiyi farklı kazandı! Göztepe derbiyi farklı kazandı! 22:08
Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır! Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır! 22:06
Daha Eski
Sergen: En azından puan almak isterdik! Sergen: En azından puan almak isterdik! 22:01
"Her maç final artık!" "Her maç final artık!" 21:30
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! 21:28
"Daha çok çalışacağım!" "Daha çok çalışacağım!" 21:24
Cengiz'den dikkat çeken Çağlar açıklaması! Cengiz'den dikkat çeken Çağlar açıklaması! 21:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:59