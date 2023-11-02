Getafe ve Real Betis'ten İspanya Kral Kupası'nda tarihi skor!

İspanya Kral Kupası 1. tur maçında amatör lig ekiplerinden Tardienta ile La Liga ekiplerinden Getafe karşı karşıya geldi. Deportes Santa Quiteria Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Getafe 12-0 kazandı ve tarihi bir skora imza attı.

Getafe'nin gollerini 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Getafe bir üst tura yükselen takım oldu.

REAL BETIS DE 12 GOL ATTI

Bir diğer 1. tur karşılaşmasında Real Betis deplasmanda konuk olduğu Hernan Cortes'i 12-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 4, 20 ve 37. dakikalarda Sanchez Rodriguez, 6, 33, 41 ve 43. dakikalarda Willian Jose, 9. dakikada Luiz Henrique, 16 ve 50. dakikalarda Abdessamad Ezzalzouli, 86. dakikada Marc Roca ve 90. dakikada Assane Diao kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 55. dakikada Enrique Martinez kaydetti.

Real Betis bu galibiyetle birlikte adını bir üst tura yazdırdı.