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Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 37. haftasında Valencia ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:30
Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Valencia ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Espanyol maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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VALENCİA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia
Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Nico; Lopez, Almeida, Kluivert; Cavani

Espanyol
Pacheco; Gil, Montes, Calero, Cabrera, Olivan; Melamed, Souza, Darder; Braithwaite, Joselu

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