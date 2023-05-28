Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Valencia ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Espanyol maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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VALENCİA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Nico; Lopez, Almeida, Kluivert; Cavani

Espanyol

Pacheco; Gil, Montes, Calero, Cabrera, Olivan; Melamed, Souza, Darder; Braithwaite, Joselu