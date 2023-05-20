Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Athletic Bilbao ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; D Garcia, Vesga; N Williams, Sancet, Muniain; I Williams

Celta Vigo

Villar; Mallo, Aidoo, U Nunez, Galan; Perez, Beltran, Veiga, De la Torre; Paciencia, Larsen