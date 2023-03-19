Real Betis - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Real Betis ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Mallorca maçı 19 Mart Pazar günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL BETİS - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Sabaly, Pezzella, Ruiz, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Ruibal, Canales, Juanmi; Iglesias

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Nastasic, Raillo, Gonzalez, Costa; Baba, Ruiz de Galaretta; Rodriguez; Lee, Muriqi