Sevilla 2-3 Osasuna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Osasuna kozlarını paylaştı. Mücadeleyi misafir takım 3-2 kazandı.

Sevilla'nın gollerini 63. dakikada Gudelj ve 78. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Osasuna'da ise sahneye 18. dakikada David Garcia,68. dakikada Fernando (K.K.) ve 85. dakikada Ezzalzouli çıktı.

Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada Fernando gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Osasuna bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Sevilla ligde 25 puanda kaldı.

Osasuna ise puanını 33'e yükseltti.