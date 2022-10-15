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Real Madrid Barcelona maçı öncesi Xavi ve Carlo Ancelotti konuştu: Ölüm-kalım maçı değil!

İspanya La Liga'da, El Classico olarak bilinen, dünyanın en çok izlenen derbisi olarak adlandırılan Real Madrid - Barcelona müsabakası, 250. kez oynanacak. Bu dev maç öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve Barcelona Teknik Direktörü Xavi, açıklamalarda bulundu. Ancelotti yaptığı açıklamada, El Classico için "Ölüm-kalım maçı değil" ifadelerini kullandı. İşte her iki teknik adamın konuşması ve El Classico öncesi, öne çıkanlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:11
Real Madrid Barcelona maçı öncesi Xavi ve Carlo Ancelotti konuştu: Ölüm-kalım maçı değil!
- Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: "El Clasico bizim için büyük bir fırsat. Bu meydan okumaya karşılık verecek bir mantaliteyle sahaya çıkacağız. Olumlu olup, liderliği sürdürmek istiyoruz" - Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: "Bu ölüm-kalım maçı değil. Sadece özel bir maç ve lig daha çok uzun. Ama kazanmak hoşumuza gider"

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid ve Barcelona, El Clasico olarak adlandırılan futbol dünyasının en bilinen ve izlenen maçında 250. kez karşı karşıya gelecek.

Ligin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Her iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.

Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan eflatun-beyazlılar, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.

Lewandowski mi Benzema mı?

El Clasico'da bu yıl öne çıkan iki isim ise her ikisi de 34 yaşında olan Real Madrid'den Karim Benzema ve Barcelona'dan Robert Lewandowski olacak.

Eflatun-beyazlı formayla 38 El Clasico maçına çıkan ve şimdiye kadar 11 gol, 9 asistle oynayan Fransız forvet Benzema'nın karşısında ilk defa La Liga'da bir El Clasico'ya çıkacak ve ligde gol kralı olan Lewandowski (9 gol) bulunacak.

Polonyalı forvet daha önce Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol attı.

Busquets rekor peşinde

Diğer yandan Lionel Messi (45) ve Sergio Ramos'un (45) ardından tarihte en fazla El Clasico maçı oynanan Barcelonalı 34 yaşındaki futbolcu Sergio Busquest yarın 44. kez bu önemli karşılaşmada forma giyecek.

Barcelona'nın olası bir galibiyetinde Busquets, 21 kezle Paco Gente (Real Madrid) ait olan en fazla El Clasico kazanan futbolcu rekorunu egale edecek.

Xavi ve El Clasico

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de mart ayındaki 4-0'lık skorun ardından yarın Bernabeu'da yeniden galip gelmeleri halinde 2014'ten bu yana ligde art arda iki kez El Clasico kazanan ilk teknik adam olacak.

Barcelona'da teknik direktör Xavi, düzenlediği basın toplantısında, "El Clasico bizim için büyük bir fırsat. Bu meydan okumaya karşılık verecek bir mantaliteyle sahaya çıkacağız. Olumlu olup, liderliği sürdürmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Futbolcu olmaya devam edip bu tip maçları oynamayı sürdürmeyi isterdim." diyen Xavi, El Clasico'nun bir gösteri olduğunu ve konsantrasyonlarının en üst düzeyde bulunduğunu vurguladı.

Ancelotti'nin El Clasico istatistiği

Real Madrid'deki ilk döneminde (2013-2015) El Clasico'larda 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci döneminde (2021'den itibaren) ise oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Ancelotti, basın toplantısında, Barcelona'ya karşı son oynadıkları 4-0'lık maçın videosunu oyuncularına izletmediğini belirterek, "Rakibi çok iyi tanıyorlar. Geçen sezonki maç onları etkilemeyecektir. Bu başka bir El Clasico ve tüm dünya karşısında oynamanın heyecanı, iyi bir imaj gösterme isteği var. Bu ölüm-kalım maçı değil. Sadece özel bir maç ve lig daha çok uzun. Ama kazanmak hoşumuza gider." diye konuştu.

Bu arada yarınki karşılaşmada, fıtık sakatlığından henüz tam olarak çıkamayan Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois oynamayacak.

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