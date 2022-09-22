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Barcelona'da bir dönem sona eriyor! Gerard Pique gidiyor yerine Martinez geliyor

Barcelona altyapısından yetişen ve uzun yıllar Katalan devinin savunmasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Gerard Pique ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, Gerard Pique yerine aradığı ismin ortaya çıktığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:09
Barcelona'da bir dönem sona eriyor! Gerard Pique gidiyor yerine Martinez geliyor

Yeni transferlerle birlikte sezona çok iyi başlayan Barcelona gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Inıgo Martinez'i ücretsiz transfer etmek istiyor.

Katalan devinin teknik direktörü Xavi, takımda sol ayaklı bir stoper görmek istediği için 31 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

Bu transferin gerçekleşmesinin Gerard Pique'nin ayrılığıyla doğrudan bağlantılı olduğu aktarıldı. Barça'nın İspanyol oyuncuyu takımdan gönderebilirse Martinez ile kesin olarak sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

Sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Martinez'in de Barcelona'da forma giymeyi çok istediği ve Atletic ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı aktarıldı.

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