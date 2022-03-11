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Atletico Madrid - Cadiz: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. hafta açılış maçında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Atletico Madrid puanını 48'e yükseltti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:59
Atletico Madrid - Cadiz: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Cadiz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joao Felix ve 68'de De Raul kaydetti. Cadiz'in tek golü ise 45'te Alvaro Negredo'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde Serrano, 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid üst üste 4. galibiyetini aldı ve 51 puana yükseldi. Cadiz ise 4 maç sonra kaybetti ve 24 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Vallecano'ya konuk olacak. Cadiz ise Villarreal'i ağırlayacak.

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