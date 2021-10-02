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Atletico Madrid Barcelona: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ve Barcelona, Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Lemar ve Luis Suarez'in golüyle müsabakadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 00:03
Atletico Madrid Barcelona: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan maçta Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona 12 puanda kaldı.

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