Haberler İspanya La Liga Real Valladolid - Barcelona: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

'nın Arjantinli starı rekor üzerine rekor kırıyor... La Liga'nın 15. haftasında Valladolid deplasmanına çıkan Katalanların 3. golünü 65. dakikada kaydeden Messi, 'nin elinden o ünvanı aldı. Öte yandan Barcelona, karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 02:02
Real Valladolid - Barcelona: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 15. haftasında ile karşılaşan , mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Katalan devinin gollerini 21'de Lenglet, 35'te Braithwaite ve 65'te Messi attı.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 24'e çıkartarak 5. sıraya yerleşti. Valladolid ise 14 puanla 18. sırada yer aldı.

Valladolid, gelecek hafta Cadiz'e konuk olacak. Barcelona ise Eibar'ı ağırlayacak.

PELE'NİN ÜNVANINI ALDI
Öte yandan Messi, attığı golle beraber tek kulüpte en fazla gol atma başarısını gösteren oyuncu oldu. Messi, gol sayısını 644'e çıkartırken 643, Gerd Müller 570 gol atmıştı.

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