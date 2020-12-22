Real Valladolid - Barcelona: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Valladolid ile karşılaşan Barcelona, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Katalan devinin gollerini 21'de Lenglet, 35'te Braithwaite ve 65'te Messi attı.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 24'e çıkartarak 5. sıraya yerleşti. Valladolid ise 14 puanla 18. sırada yer aldı.
Valladolid, gelecek hafta Cadiz'e konuk olacak. Barcelona ise Eibar'ı ağırlayacak.
PELE'NİN ÜNVANINI ALDI
Öte yandan Messi, attığı golle beraber tek kulüpte en fazla gol atma başarısını gösteren oyuncu oldu. Messi, gol sayısını 644'e çıkartırken Pele 643, Gerd Müller 570 gol atmıştı.