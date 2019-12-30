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30 Aralık 2019, Pazartesi
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'ya geri döndü

Emre Çolak Deportivo La Coruna'ya geri döndü

'ın eski futbolcusu , bir dönem formasını giydiği 'ya döndü. Deportivo kulübü Başkanı Juan Antonio Armenteros, Emre transferini kendisi açıklarken ''Emre, hava şartlarından dolayı bugün aramıza katılamadı. Ancak yarın İspanya'da olacak." ifadelerini kullandı

altyapısında yetişen ve 2016 yılına kadar sarı kırmızılı formayı giydikten sonra Deportivo'ya dönen , Suudi Arabistan kariyerinin ardından tekrar İspanyol ekibine transfer oldu.

Emre Çolak, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da forma giyiyordu ve bonservisi elindeydi.

Deportivo kulübü Başkanı Juan Antonio Armenteros, Emre transferini kendisi açıklarken ''Emre, hava şartlarından dolayı bugün aramıza katılamadı. Ancak yarın İspanya'da olacak. Emre Çolak, kış transfer dönemindeki ilk transferimiz olacak.'' dedi.

  1. 30.12.2019
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