İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı tutuklandı
İspanya’da futbol federasyonunda yaşanan yolsuzluk yüzünden Başkan Yardımcısı Andreu Subies tutuklandı
Yolsuzlukların araştırıldığı 'Operasyon Soule' çerçevesinde, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ve Katalan Futbol Federasyonu eski Başkanı ve mevcut Ekonomi Başkan Yardımcısı Salı Andreu Subies'i de gözaltına alındı.
Soruşturmanın kaynaklarına göre Subies, operasyonda tutuklanan iki kişiden biri. Katalan Federasyonu'nun eski yöneticisi ve Villar'un yakın arkadaşı olan Jose Contreras da tutuklular arasında. Contreras aynı zamanda reformları yapmak için Katalan Federasyonu tarafının çalıştığı Tastavins şirketinin sahibi.
İspanyol eski Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar'ın akraba ve çalışanlarına, Katalan futbolunu düzenleyen kurumda haksız yer edinme davası üzerinden kovuşturma yürütülüyor. Subies, Villar tutuklandığında İspanyol futbolunun sorumlusu, Luis Rubiales'in güçlü adamlarından biriydi.
Geçen yıl temmuz ayında, Conmebol'un eski Müdürü de olan Angel Maria Villar ve oğlu Gorka, zimmete para geçirme ve belgesel tahrifat şüpheleriyle ilgili sorgulama amacıyla gözaltına alınmıştı.
Villar, bu dava için geçici olarak hapis cezasına çarptırıldı, ancak yaklaşık 350 bin Dolar'lık kefaleti yatırdıktan 10 gün sonra tahliye edildi.
- 30.10.2018 15:31
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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