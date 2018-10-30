Beşiktaş'ta Vagner Love ve Mustafa Pektemek kendini buldu – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'ta ve kendini buldu

    Beşiktaş'ta Vagner Love ve Mustafa Pektemek kendini buldu

    Spor Toto 'in 10. haftasında 'u 4-1 mağlup eden 'ta ile , son 6 karşılaşmada takımlarına katkılarını artırdı.

    Bu sezon gol yollarında etkisiz kalmaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan 'ın yanı sıra , son maçlarda kendini buldu.

    Sezonun ilk 13 resmi maçında 'ın attığı 28 golün sadece 7'sinde imzası bulunan santrforlar, Vagner Love Mustafa Pektemek'in liderliğinde son 6 resmi karşılaşmada daha fazla sorumluluk aldı. 2018-2019'un ilk 13 karşılaşmasında gollerin yüzde 25'ine katkı yapabilen santrforlar, son 6 karşılaşmada ise Mustafa Pektemek ve Vagner Love'ın sorumluluk almasıyla gol yollarındaki katkısını artırdı.

    Siyah-beyazlılarda 13 maçlık periyotta Cyle Larin ile takımdan ayrılan Alvaro üçer gol kaydederken, Vagner Love bir kez fileleri havalandırabildi.

    Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ikilisi bunların 7'sini attı. Bu iki oyuncu, böylece söz konusu maçlardaki gollerin yüzde 70'ini kaydetti.

    Siyah-beyazlı ekipte eleştirilen santforlardan Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a olurken, Cyle Larin ise yakaladığı şansı iyi değerlendiremeyince gözden düştü.

    Beşiktaş'ta son 6 maçta Vagner Love ile Mustafa Pektemek öne çıktı.

    VAGNER LOVE, GEÇEN SEZONU GEÇTİ
    Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı santrforu Vagner Love, Beşiktaş kariyerinde sezonu şimdiden geçmeyi başardı.

    Geçen sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve 2017-2018'in ikinci bölümünde Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandırabilen Vagner Love, 2018-2019'daki 19 resmi maçta şimdiden 6 gole ulaştı. Vagner Love, ve Avrupa'da bu sezon üçer gol kaydetti.

    Santrforların etkisiz kaldığı ilk 13 maçta sadece bir kez gol sevinci yaşayabilen Vagner Love, sonraki 6 karşılaşmada ise 5 gol attı.

    MUSTAFA PEKTEMEK DE ATMAYA BAŞLADI
    Geçen sezondan beri diğer santrforların gölgesinde kalan ve fazla süre alamayan Mustafa Pektemek ise uzun bir aradan sonra ilk 11'de çıktığı maçında 2 gol birden attı.

    Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de şans bulan Mustafa Pektemek, Çaykur Rizespor karşısında 3 ve 40. dakikalarda fileleri havalandırdı.

    Süper Lig'deki mücadelesinde 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa, Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında ise sadece 21 dakika şans bulabilmişti.

    1. 30.10.2018 12:22
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