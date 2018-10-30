Quaresma asist krallığına gidiyor – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Quaresma asist krallığına gidiyor

    Quaresma asist krallığına gidiyor

    9 lig maçında 2 gol atıp 7 asist yapan , kariyerinin en yüksek lig ortalamasına bu sezon ulaşabilir.

    'ta ikinci dönemini ve toplamda 6'ncı sezonunu geçiren , maçında 3 asist yaparken, 'in vurduğu ve Fink'e çarparak ağlara giden 3'üncü golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma bir de penaltı kaçırırken, müthiş performansı ile taraftarlardan bu kez alkış aldı.

    Dün akşam 7 asiste ulaşan Quaresma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı geçen sezona daha 10'uncu haftada oldukça yaklaşmış durumda. Geçen sezon 0.3 olan asist ortalamasını bu sezon 0.07'ye çıkartan Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerindeki en yüksek asist ortalamasını 2016-2017 sezonunda 0.44 ile gerçekleştirmişti. Diğer sezonlarda ligin tamamında 6 ve 8 arasında değişen asist sayılarına ulaşan Quaresma'nın şimdiden 9 maçta 7 asiste ulaşması performansı açısından oldukça önemli bir rakam. Portekizli oyuncu 'de de asist krallığında lider durumda bulunuyor.

    Ancak; tüm bu istatistikler ve alkışlanmalara rağmen dün akşam gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen , maçında takımını yalnız bırakacak.

    İşte Quaresma'nın lig istatistikleri:

    Bu sezon: 9 maç 2 gol 7 asist
    2017-2018 sezonu: 26 maç 4 gol 8 asist
    2016-2017 sezonu: 29 maç 2 gol 13 asist
    2015 -2016 sezonu: 26 maç 4 gol 6 asist
    2011-2012 sezonu: 19 maç 5 gol 6 asist
    2010-2011 sezonu: 21 maç 3 gol 8 asist

    1. 30.10.2018 12:24
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