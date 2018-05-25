Valencia, Kondogbia'nın bonservisini aldı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Fransız futbolcu Geoffrey Kondogbia ile 2022 yılına kadar anlaştı.
Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Kondogbia'nın serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olduğu kaydedildi.
Fransız futbolcunun bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Valencia'nın Inter'e 25 milyon avro ödediğini öne sürdü.
Böylece İspanyol ekibi, İtalya'nın Inter takımından geçen sezon kiraladığı Kondogbia'nın bonservisini almış oldu. Kondogbia, 2017-2018 sezonunda Valencia formasıyla ligde 31 maça çıkıp 4 gole imza attı.
- 24.5.2018 15:24
- Güncelleme: 25.5.2018 01:41
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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