Valencia, Kondogbia'nın bonservisini aldı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , Kondogbia'nın bonservisini aldı

    Valencia, Kondogbia'nın bonservisini aldı

    () ekiplerinden , Fransız futbolcu Geoffrey Kondogbia ile 2022 yılına kadar anlaştı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Kondogbia'nın serbest kalma bedelinin 80 milyon olduğu kaydedildi.

    Fransız futbolcunun bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İspanyol basını, Valencia'nın Inter'e 25 milyon avro ödediğini öne sürdü.

    Böylece İspanyol ekibi, 'nın Inter takımından geçen sezon kiraladığı Kondogbia'nın bonservisini almış oldu. Kondogbia, 2017-2018 sezonunda Valencia formasıyla ligde 31 maça çıkıp 4 gole imza attı.

    1. 24.5.2018 15:24
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:41
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